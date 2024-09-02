شكرا لقرائتكم خبر عن 22 موقعا أثريا جديدا.. وزارة السياحة: تطبيق منظومة الحجز الإلكترونى للتذاكر والان مع تفاصيل الخبر

سجلت بيانات وزارة السياحة والآثار 22 موقعًا أثريًا جديدًا تم تطبيق منظومة الحجز الإلكتروني للتذاكر والبوابات الرقمية بها بمختلف أنحاء الجمهورية خلال شهر أغسطس 2024.

ويأتى ذلك وفقا لما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، لتحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.

انفوجراف