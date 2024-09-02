شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الرئيس السيسى.. انطلاق معرض الطيران والفضاء بالعلمين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضى الإثنين، 02 سبتمبر 2024 02:43 م

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024 فى نسخته الأولى والذى تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولى . انفوجراف معرض مصر الدولى للطيران

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