شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مستهدف تنفيذ 2.25 كم أرصفة جديدة بميناء العريش البحرى والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ الدولة مخططًا لتطوير ميناء العريش البحري من خلال تنفيذ عدة مشروعات في الميناء، من بينها زيادة أطوال الأرصفة وإنشاء حواجز للأمواج لحماية الميناء، فضلًا عن إنشاء أرصفة بضائع عامة.

ومن المستهدف وفقا لما عرضه مركز معلومات مجلس الوزراء ، تنفيذ 2.25 كم أرصفة جديدة بميناء العريش البحرى، وإنشاء حاجز أمواج شمالى بطول 1250 متر.

انفوجراف ميناء العريش البحري