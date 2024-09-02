شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وقت الذروة بالخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الخط الثالث للمترو، تقليل وقت الانتظار بين القطارات خلال أوقات الذروة، خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس وذلك كالتالي:

• القطارات ستصل كل 4 دقائق ونصف من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات ذهاباً واياباً.

• القطارات ستصل كل 9 دقائق من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج ذهاباً واياباً.

ساعات الذروة: من 7 صباحا حتى 11 صباحًا ومن 2:٠٠ حتى 7:٠٠ مساءً.

مواعيد التشغيل اليومى لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة :

أولا : الخطين الأول والثاني :-

يشمل جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني عدد رحلات تقدر ب 1090 رحلة يوميًا ، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و 602 رحلة بالخط الثاني .

و تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 ص ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 م ، و من محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 م ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 م ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 م ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 م ، كما أنه يتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور .

ثانيا: الخط الثالث :-

قيام اول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 5.15 صباحًا

قيام اول قطار من روض الفرج في تمام الساعة 5.15 صباحًا

قيام اخر قطار من عدلي في تمام الساعة 22:32 مساءً

قيام اخر قطار من روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً

أخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساءا

أخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحا

وسيكون إجمالي عدد الرحلات 347 رحلة.

