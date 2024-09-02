رغم أنف الحاقدين.. أبو شقة تدعو النواب للاعتزاز بإعداد الإجراءات الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن حزب الوفد، إن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عامًا، والآن تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعمل جليل؛ وهو تغيير القانون برمته بما يتواكب مع الدستور ومتغيرات الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووجهت أبو شقة الشكر إلى كل مَن شارك أو أسهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مطالبةً أعضاء اللجنة بألا ترى في أعينهم إلا الفخر والاعتزاز بتقديم هذا القانون للشعب المصري، رغم أنف الحاقدين والمتشدقين والمتربصين.