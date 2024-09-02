الصحة العالمية: فعالية لقاحات جدري القردة تصل لـ 85%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قدّرت الدكتورة شذى محمد، المسئولة التقنية ومدير أحداث جدري القردة بمنظمة الصحة العالمية، فعالية لقاحات مرض الجدري المستعملة في الوقاية من مرض جدري القردة حالياً، بنحو 85%.

وقالت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين إن: منظمة الصحة لا تزال تجمع مزيدًا من الأدلة والبراهين على كفاءة اللقاحات الموجودة حالياً، فاللقاحات المتوفرة لجدري القردة بعضها كان مطورًا لمرض الجدري بالأساس، في حين يتم تطوير لقاحات للعمل على جدري القردة بشكل خاص بالوقت الراهن.

ولفتت إلى وجود مؤشرات أولية بأن اللقاح الموجود الذي كان يستعمل ضد مرض الجدري يمثل فعالية بنحو 85 بالمئة ضد جدري القردة، معتبرة إياها "نسبة كبيرة لكن الأمر بحاجة لمزيد من البحوث".

وتابعت شذى محمد: "لدينا بعض البيانات الواردة من الكونغو الديمقراطية تشير إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات الجدري قبل استئصال المرض أي قبل عام 1980، هم أقل عرضة للإصابة بجدري القردة".

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