الصحة العالمية: لا نوصي بالتطعيم الشامل ضد جدري القردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشفت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، عن موقف المنظمة من التطعيم الشامل داخل المجتمعات ضد مرض جدري القردة.

وقالت الدكتورة شذى محمد، المسؤولة التقنية ومدير أحداث جدري القرود بمنظمة الصحة، إن "اللقاحات أحد التدخلات المهمة للسيطرة على مرض جدري القردة، لكنه ليس الوسيلة الوحيدة لذلك، فاللقاحات وسيلة مكملة لغيرها من الوسائل الأخرى ممثلة في زيادة كفاءة الترصد وتوعية المجتمع".

وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الإثنين أن "الحصول على اللقاح قد يساعد كثيرا في الوقاية من العدوى، ولكن بالنسبة لعدم توافر اللقاحات بصورة كبيرة وعدم وجود الدلائل الكافية على فعالية اللقاحات، توصي المنظمة بالتطعيم لفئات معينة من المجتمع مثل الفئات محددة بالأكثر عرضة، وهم: العاملون بالمجال الصحي الذين يتعرضون لخطر العدوى، والأشخاص المخالطين لمصابين بجدري القردة، والأشخاص الذين لديهم علاقات جنسية متعددة".

وأكدت أن منظمة الصحة لا توصي حاليا بالتطعيم الشامل لكل فئات المجتمع.

ومرض "إمبوكس" الذي كان يُعرف من قبل بجدري القردة، هو مرض فيروسي يسببه فيروس جدري القردة، وهو نوع من جِنْس الفَيْرُوسة الجُدَرِيَّة.

ويسبب جدري القردة علامات وأعراض تظهر عادة في غضون أسبوع ولكنها قد تظهر أيضا بعد يوم واحد إلى 21 يوماً من التعرض للفيروس. وتستمر الأعراض لمدة تتراوح عادةً من أسبوعين إلى 4 أسابيع ولكنها قد تستمر لفترة أطول لدى شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

وتشمل الأعراض الشائعة لجدري القردة ما يلي:

الطفح الجلدي

الحمى

التهاب الحلق

الصداع

آلام العضلات

آلام الظهر

الوهن

تورم الغدد الليمفاوية