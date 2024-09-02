الصحة: إغلاق 30 منشأة مخالفة لاشتراطات الطب النفسي وعلاج الإدمان منذ بداية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور على 300 منشأة للصحة النفسية، من خلال الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، التابعة للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، من بداية شهر يناير وحتى أغسطس عام 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للصحة النفسية، والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ، استكمالاً لخطة الوزارة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها لاشتراطات التراخيص اللازمة، والوصول إلى المراكز التي تروج لأنشطتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتمارس نشاط علاج الإدمان بدون وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية المقدمة،واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار «عبدالغفار» في بيان، إلى أن حملات المرور أسفرت عن إغلاق 30 منشأة «طب نفسي وعلاج إدمان»، بعد ضبط العديد من المخالفات بهذه المنشآت، والتي تنوعت مابين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة، وتشغيل عمالة غير مؤهلة، وحيازة مواد مخدرة، وعدم تطبيق اشتراطات الإدمان، إلى جانب ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدا غلق وتشميع تلك المنشآت، وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن محمود ، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير الترخيص، والتأكد من أمان ونظافة الأماكن المتعاملة مع المرضى، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور، لضمان تقديم خدمات طبية آمنة حرصا على صحة وسلامة المرضى.

ونوه الدكتور حسن محمود، إلى أن نسبة الاستجابة للشكاوى الواردة إلى الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، وكذلك التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بلغت 99%، كما قامت الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي والادارات بالمجالس الإقليمية، ببحث 171 شكوى والرد عليها.

وأكد "حسن" قيد 39 طبيبا في سجلات المجلس القومي للصحة النفسية خلال الستة أشهر الماضية، بالإضافة لزيادة أعداد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان، والمقيدة لدى المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية إلى 226 منشأة، وذلك بزيادة 24 منشأة خلال عام 2024.

وتابع أنه يمكن للمواطنين التواصل مع المجلس القومي للصحة النفسية وذلك للتأكد من ترخيص المنشآت أو الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن 01207474740.