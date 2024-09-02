وزير الكهرباء: إتاحة الكهرباء لكل مَن يطلبها ضرورة لجذب الاستثمارات والاستصلاح الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ للتنسيق والتعاون والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة للجهاز.

وتم عقد اجتماع بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجهاز مستقل مصر للتنمية المستدامة، وشركات التوزيع المختصة في نطاق تنفيذ المشروعات .

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة وخطة الدولة للتنمية المستدامة ومشروعات الاستصلاح الزراعي وإقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية، ومعدلات أعمال البنية الأساسية، والمخطط الزمني ونسب الإنجاز، وخطة التدرج الزمني للأحمال المطلوبة طبقًا لمعدلات تنفيذ المشروعات الجديدة للاستصلاح الزراعي، وبدء الإنتاج في كل مشروع، وموقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكل مناطق الاستصلاح في نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى خطط توفير الكهرباء من مصادر قريبة؛ لبدء الإنتاج في بعض المشروعات، لحين اكتمال أعمال الاستصلاح والبنية الأساسية.

وناقشَ الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية اللازمة لها في مشروعات الاستصلاح في مناطق العوينات والمنيا وبني سويف وسنابل سونو بمحافظة أسوان، وكذلك مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية المستدامة بسيناء، بالإضافة إلى مشروعات مستقبل مصر 1 و2 والمنطقة الصناعية الجديدة والصوب الزراعية والسوق اللوجيستية.. وغيرها من المشروعات التي يجري تنفيذها في مختلف المناطق، في إطار خطة عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبرنامج وزارة الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية باستمرارية واستدامة لكل الاستخدامات.

وأكد وزير الكهرباء استمرار العمل في إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية؛ لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة؛ خصوصًا مشروعات الاستصلاح الزراعي والتصنيع الزراعي والصوب الزراعية.. وغيرها من المشروعات التي يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحًا الخطوات التي يتم العمل عليها، لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد في التيار؛ خصوصًا في شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار.

وقال عصمت إن إتاحة الكهرباء لكل مَن يطلبها أحد أهم الأولويات التي نعمل عليها خلال المرحلة الحالية كضرورة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي، و"الكهرباء" تمتلك قدرات توليدية كبيرة قادرة على الوفاء بكل الاحتياجات والمتطلبات، وكذلك بنية عملاقة في قطاعاتها المختلفة إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا، سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات؛ بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.