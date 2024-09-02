78 عرضا.. حصاد مشاركة قصور الثقافة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

مشاركة مميزة قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في النسخة الثانية لمهرجان العالم علمين، بمدينة العلمين الجديدة على مدار شهر ونصف، ضمن فعاليات برنامج وزارة الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبحسب بيان صحفي، تنوعت العروض الفنية لفرق الهيئة بين الفنون الشعبية والموسيقى العربية والاستعراضات الفنية التي مثلت جميع المحافظات المصرية وعكست الثراء الكبير الذي تتمتع به هذه المحافظات وفلكلورها المتنوع الذي قدم البهجة على مدار الفعاليات ولاقى إقبالا وتفاعلا جماهيريا غفيرا ومتابعة واهتمام كبير من وسائل الإعلام المتنوعة.

وشهد الممشى السياحى بالمدينة الترفيهية 42 ليلة عرض لفرق الهيئة، تضمنت 78 عرضا فنيا بمشاركة 22 فرقة فنية، وشملت فرق الفنون الشعبية "ملوي، أسيوط، الشرقية، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، المنيا، الغردقة، بورسعيد، العريش، الوادي الجديد، سوهاج، مطروح، الحرية، الأنفوشي"، بجانب فرق النيل للموسيقى والغناء الشعبي، التنورة التراثية، طلائع الأنفوشي أطفال، الأنفوشى للإيقاعات الشرقية، أطفال الشاطبي، أوبرا عربي "كبار، وأطفال".

وعلى المسرح الروماني بالمدينة التراثية قدمت عروض فنية لفرق "الأنفوشي للموسيقى العربية، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، الفرقة المصرية للموسيقى العربية، مصطفى كامل للموسيقى العربية".

أوبريت "العالم علمين"..

واستقبل المسرح الروماني أوبريت "العالم علمين" بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من القيادات وسط حضور جماهيري مكثف.

العرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتدور فكرته حول التحول الكبير الذي شهدته المدينة، من منطقة ألغام، إلى وجهة سياحية عالمية، ومدينة متكاملة تستقبل كل الفئات، كما يُسلط الضوء على التغيرات الإيجابية التي طرأت على المدينة، والتي تجعل الأسرة تقرر البقاء والاستمتاع بقضاء إجازتها فيها، والمشاركة في المهرجان الكبير المُقام بها.

وقال نائب رئيس هيئة قصور الثقافة إن العرض يأتي ضمن برنامج وزارة الثقافة ويستهدف الترويج والدعاية لمدينة العلمين الجديدة ومهرجانها الكبير الحافل الذي تشارك به قصور الثقافة للعام الثاني بعروضها الفنية المتنوعة، وذلك في سياق دعم السياحة الثقافية وإلقاء الضوء على الجهود والإنجازات الكبرى للدولة المصرية.

الأوبريت فكرة وألحان، محمد مصطفى، إخراج، محمد الطايع، واستعراضات محمد ميزو، وتضمن مادة فيلمية من إعداد، محمد المأموني، وتنفيذ موسيقى وفيديو، أدهم ولي، ومخرج منفذ علي عثمان.

شارك في الأداء التمثيلي أبطال فرقة "أوبرا عربي"، ومن بينهم: محمد فؤاد، رنا بركات، أحمد خالد، لولوا دبور، ليال دبور، عبد الوهاب، أحمد بكري، إلى جانب مشاركة خاصة من "لوسيندا سليمان"، وفرقة أطفال "أوبرا عربي"، وفرقة "دوري" المولوية، بقيادة أفنان شاهر.

زيارة ترفيهية لفتيات المحافظات الحدودية..

والتقى وزير الثقافة، فتيات المحافظات الحدودية المشاركات في الملتقى السابع عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة خلال جولتهم بمدينة العلمين الجديدة، ضمن جولات مشروع "أهل مصر" الذي نظمته قصور الثقافة، وأعرب وزير الثقافة عن سعادته بلقاء المشاركات في الملتقى من فتيات المحافظات الحدودية، مثمنا تجربة المشروع وأهميته في تحقيق الدمج الثقافي بينهم وتحقيق أهداف الملتقى، وناقش الوزير مع المشاركات فعاليات الملتقى وما يقدم به من ورش وجولات ولقاءات متنوعة، متمنيا مزيدا من الملتقيات الثقافية والفعاليات المكثفة للمحافظات الأكثر احتياجا للمنتج الثقافي والفني، وتم إهداء الوزير وشاح الملتقى، والتقاط الصور التذكارية مع فتيات الملتقى.

ومهرجان العلمين هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

وشهد هذا العام فعاليات متنوعة قدمت بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تنوعت بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.