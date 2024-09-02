إزالة المخالفات.. إجراءات صارمة من محافظ الجيزة لحل شكاوى المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم؛ للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها؛ مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويلبي احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال أول لقاءات "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، مع المواطنين بديوان عام المحافظة؛ لفتح قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين الجهات التنفيذية، والاستماع إلى الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها.

واستهل محافظ الجيزة، اللقاء، بالترحيب بالمواطنين، والتأكيد على حرص الدولة المصرية وقيادتها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلبية جميع احتياجات المواطنين والاستماع لهم وبحث مطالبهم وسرعة البت بها.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ، شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع عبد العزيز عابد بحي الهرم يتضرر من قيام مالك العقار المجاور ببناء 7 أدوار؛ مما أدى إلى وجود شروخ طولية وعرضية بمنزل الشاكية.

وببحث الموضوع، تبين أن العقار محل الشكوى حاصل علي تصالح على الأدوار من الدور الأرضي حتى الدور السادس، وعلى الفور كلف محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، بإزالة الدور السابع المخالف؛ لعدم وجود تصالح عليه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجه المهندس عادل النجار، بسرعة عرض حالة عقار الشاكية "المتضررة" على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وفحص ومعاينة العقار وإتخاذ الإجراءات اللازمة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكلف "النجار"، رئيس حي الهرم، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخلاء أحد العقارات المخالفة بشارع محمد رشدي المتفرع من المجزر الآلي بالمريوطية؛ لقيامه بالبناء المخالف مما أثر على السلامة الإنشائية للعقار، وذلك حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة إلزام المالك بإحضار تقرير هندسي من جهة حكومية معتمدة "المركز القومي لبحوث الإسكان أو كلية هندسة جامعة القاهرة"، وذلك لبيان الحالة الإنشائية للعقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وشدد "المحافظ"، خلال اللقاء، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمتابعة جميع العقارات التي تمثل خطورة داهمة؛ للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشهد اللقاء، بحث شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع سليمان النجار بمنطقة كفر غطاطي بحي الهرم، يتضرر من قيام أحد الأشخاص ببناء سور مخالف وغلق الشارع، وعلى الفور وجه محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، بإزالة الأسياخ الحديدية الموجودة " الاشاير"؛ لعدم السماح للمخالف بتكرار المخالفة مرة أخرى.

وبحث المهندس عادل النجار، خلال اللقاء، عدد من شكاوى المواطنين بمراكز ومدن منشأة القناطر وأبو النمرس، موجهًا بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، مع قطع المرافق عنها لعدم انتفاع المخالف والاستفادة بها لحين تنفيذ أعمال الإزالة.

ونوهت محافظة الجيزة، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على ارقام 01016050453، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www. shakwa. eg، وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.