مقتل أحد أشهر الطهاة في أكبر كرنفال في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت الشرطة البريطانية السبت، إن أحد كبار الطهاة العالميين، وأم تحمي طفلها، توفيا بعد إصابتهما بجروح خطيرة في هجومين منفصلين خلال الكرنفال في لندن.

وقالت الشرطة إن موسي إيمنيتو (41 عاما) وشير ماكسيمين (32 عاما) لقيا حتفهما خلال الحدث الذي يوصف بأنه أكبر حفل في الشوارع في أوروبا.

وأشارت الشرطة أن إيمينيتو توفي متأثرا بإصابات بالدماغ، بعد العثور عليه فاقدا للوعي مصابا بإصابة في الرأس بالقرب من الحدث.

واتهم رجل اسمه عمر ويلسون، 31 عاما، بالاعتداء على إيمنيتو، بحسب بي بي سي. وليس من الواضح بالضبط كيف اعتدى ويلسون على إيمنيتو.

ويعتبر كرنفال "نوتنغ هيل" في بريطانيا، من أكبر المهرجانات العالمية التي تقام في الهواء الطلق، حيث يتجمع الآلاف لمشاركة الطعام واقتناء المشتريات والاستمتاع بالعروض الخارجية.