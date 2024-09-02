قرار جديد من القضاء بشأن إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـجماعة حازمون الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمجمع محاكم بدر، قضت في وقت سابق بمعاقبة 2 متهمين بالانضمام لجماعة حازمون الإرهابية، بإعدامهم شنقاً.

وعاقبت اثنين آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وقضت ببراءة متهم واحد في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنايات المرج.