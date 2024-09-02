قضية خطف ابن الوزير.. قرار عاجل من القضاء بشأن استئناف أحكام المُشدد على 7 متهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، رفض الاستئناف المُقدم من مدرب كمال أجسام، وزوجته و5 متهمين آخرين على إدانتهم بالسجن المُشدد من 7 سنوات إلى 5 سنوات، على خلفية اتهامهم بخطف ابن وزير الصحة الأسبق.

وفق تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين في القضية رقم 11917 سنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر هم؛ "محمد ح." 34 عامًا، مدرب كمال أجسام، "مي س." 39 عامًا ربة منزل، "عبد الله ح." 28 عامًا، صاحب محل بيع هواتف محمولة، "علي ج." 33 عامًا، حاصل على دبلوم فندقي، "سعيد ح." 50 عامًا، سائق أجرة، "محمد ع." 29 عامًا حارس، "م. م." 31 عامًا، "زينب ع." 52 عامًا ربة منزل، "م. س." 34 عامًا، نقاش، "ه. ع".

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين في 17 سبتمبر من العام الماضي، بدوائر أول أكتوبر، و أوسيم، و ثان طنطا، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه "ع.ح"، إذ أنه على إثر علاقة صداقة الأخير بالمتهم الأول وتيقن المتهم أن صديقه ميسور الحال، حيث أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين وضعوا مخططًا مُحكمًا بإعداد من المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، إذ اصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة في منطقة بشتيل في الجيزة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين نقلوا المجني عليه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية في قسم ثان طنطا، إذ تمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين احتجزوا المجني عليه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا على مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة.