شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أحياء حلوان والتبين والمعصرة والمعادى والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية، شملت أحياء حلوان، والتبين، والمعصرة، والمعادي لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الكفاءة الجارية بهما.

وشملت الجولة متابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليه، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، ومراجعة الإنترلوك واستبدال التالف منه، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالى على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته، م.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة.

