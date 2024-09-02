شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف باستغلال أرض فضاء كملاعب وحدائق لخدمة أهالى روضة السودان والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مشروع الإسكان البديل بروضة السودان، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية فى إطار خطة الدولة نحو تسكين قاطني المناطق غير الآمنة بمساكن حضارية بديلة.

وأكد المحافظ، أن ما تشهده المناطق غير الآمنة وغير المخططة من أعمال تطوير شاملة تعكس مدى حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها بتلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المهندس عادل النجار، خلال تفقد المبنى الخدمى بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تشغيل المبنى نظرًا لأهميته، حيث يضم حضانة أطفال ووحدة صحية ومشغل للعمالة اليدوية، لضمان توافر كافة الخدمات للمواطنين.

وكلف المحافظ بإعادة استغلال أحد الأراضي الفضاء كملاعب وحدائق مفتوحة كمتنفس لأهالى المنطقة، موجهًا بتركيب بلاط إنترلوك خلف المساكن، بالإضافة إلى مراجعة شبكة الكهرباء والتأكد الكامل من كفاءتها.

وحرص المحافظ، على تفقد مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واطلع على الخدمات التوعوية والعلاجية المقدمة من الصندوق لأهالى المنطقة، موجهًا بزيادة المجهودات وابتكار وسائل توعوية حديثة لإحداث تأثير إيجابي على الشباب.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبدالحليم نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.