شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان الجيولوجيا والتفاضل للثانوية دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم ) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالى عدد (١٢٧٢٩) طالب/طالبة، كما أدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة(التفاضل والتكامل) بإجمالى عدد (٤٠٨٧) طالب/ طالبة، بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى فى مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى عدد (٣٠٨٨) طالب/طالبة.

كما أدى طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء).

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

و أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 4 حالات غش حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء مادة امتحان علم النفس والاجتماع أثناء محاولة الغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول، كما تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية أثناء محاولة الغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وظبط طالبة بلجنة بإدارة القوسية بمحافظة أسيوط أثناء محاولة الغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان علم النفس والاجتماع، وضبط طالبة بلجنة بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر أثناء محاولة الغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزارى رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية( الرياضيات ) امتحان الدور الثانى غدًا الثلاثاء الموافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٤، فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم ) امتحان فى مادة الأحياء، كما سيؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات فى (الكيمياء - الفيزياء).