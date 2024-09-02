شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. دمج التكنولوجيا بالتعليم وتدريس البرمجة لطلاب الثانوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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متحدث وزارة الصحة: التأمين الصحي منظومة قائمة على الاشتراكات
وزير التعليم العالى يناقش مع سفير اليونان إنشاء فرع لجامعة باتريس بالإسكندرية
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