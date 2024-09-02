شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للإعاقة يشارك في الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة في الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة والذي تقيمه مؤسسة " اولادنا " لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة الدكتورة سهير عبد القادر، والذي يقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الافرو صيني، تحت عنوان " بكرة أحلى بينا" في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري 2024.

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، برعاية المجلس للملتقى بالشراكة مع عدة وزارات وهيئات، وأعلنت عن مشاركتها في المؤتمر الصحفي للملتقى والذي يعقد مساء اليوم الاثنين بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ويتضمن الإعلان عن أنشطة وفعاليات الملتقى الذي تشارك فيه 48 دولة عربية وأوروبية وأفريقية وآسيوية، ويتنافس فيه 52 فيلما عالميا، و 15 فرقة عربية وأجنبية، ويتشارك في رعايته 18 مؤسسة مجتمعية وفنية في مجال الخدمات المجتمعية وذوي القدرات الخاصة، وتقام خلال فاعليات الملتقى 18 ورشة عمل في مجالات الحرف اليدوية والفنون والخزف والرسم والتصوير.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس يتواجد دوما داخل كافة المحافل التي تناقش وتعرض ابداعات ومواهب الاشخاص ذوي الاعاقة، ويرعى بشكل دائم المؤسسات والجمعيات الاهلية العاملة في مجال الاشخاص ذوي الاعاقة وتسعى إلى اكتشاف ودعم ودمج مواهبهم، مثمنة في هذا الصدد الدور الكبير الذي تقوم به الدكتورة سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة " اولادنا " لفنون ذوي القدرات الخاصة، وحرصها الدائم على دورية الملتقى والتجديد في أعماله خلال كل دورة عرض.