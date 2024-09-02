شكرا لقرائتكم خبر عن 15 شركة تابعة لوزارة التموين تشارك فى معرض أهلا مدارس بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك 15 شركة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فىمعرض أهلا مدارس الرئيسى المقرر إقامته بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يوم 5 سبتمر الجارى بمشاركة 180 عارضا، حيث توفر الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة كما يوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

‎وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على الاستعداد لتنظيم معرض"أهلا مدراس " الرئيسى بمدينة نصر لتوفير منتجات بأسعار مخفضة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث من المقرر أن يتضمن المعرض كافة مستلزمات العام الدراسى الجديد من " أدوات كتابية وملابس جاهزة، وزى مدرسى والأحذية والمنتجات الجلدية والحاسب الآلى والمواد الغذائية "،وغيرها من السلع التى تحتاجها الأسرة المصرية والخاصة بالموسم الدراسى الجديد.