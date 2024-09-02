شكرا لقرائتكم خبر عن حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 50 مليونا و920 ألف خدمة مجانية خلال 32 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 50 مليونا و920 ألفا و840 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 1 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و746 ألفا و493 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 620 ألفا و771 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 420 ألفا و387 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 104 آلاف و383 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 41 ألفا و274 خدمة، بالإضافة لتقديم 91 ألفا و865 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 44 ألفا و834 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 72 ألفا و235 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 224 ألفا و93 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و206 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 22 ألفا و198 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2557 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 20 ألفا و756 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ75 ألفا و934 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».