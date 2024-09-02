شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفاجئ موظفى حى العمرانية: هتشوفونى قدامكم كل شوية والان مع تفاصيل الخبر

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية مفاجئة، استهدفت متابعة سير العمل داخل ديوان عام حى العمرانية، للوقوف على تواجد الموظفين بالإدارات وتلقي البلاغات بغرف العمليات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد المركز التكنولوجي لحى العمرانية، تابع خلالها تجهيزات المركز ومتابعة تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وإنهاء المعاملات وموقف طلبات التصالح المقدمة وشهادات البيانات الصادرة.

والتقى المحافظ، بالجمهور داخل المركز للوقوف على مدى رضاهم عن المعاملات وسرعة تنفيذ الإجراءات وأي سلبيات واجهتهم خلال تواجدهم داخل المركز، مؤكدًا لهم أن أي تقصير من قبل المنوط لهم خدمة المواطنين سوف يواجه بمنتهى الحزم.

وأكد على العاملين بالمركز التكنولوجي بمتابعته الدورية لالتزام العمل داخل المركز سواء من خلال تقارير المتابعات اليومية من لجان التفتيش أو بالزيارات المفاجئة، قائلًا: "هتشوفوني قدامكم كل شوية".

وتابع المحافظ نتائج أعمال لجنة فحص ومراجعة طلبات التصالح داخل الحى، مؤكدًا على أهمية تحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي.

وتفقد محافظ الجيزة، الإدارات المختلفة داخل الحى، وأثناء تفقد غرفة العمليات راجع سجل تلقى البلاغات، موجهًا بسرعة تحويل تلقى وتسجيل البلاغات من ورقى إلى إلكتروني، لتسهيل التعامل مع البلاغ ومتابعة خط سيره حتى الانتهاء منه.

وشدد المحافظ، على رئيس حى العمرانية، بسرعة إجراء الصيانات المختلفة داخل مقر الحى بشكل فورى، وذلك للحفاظ على المال العام، بالإضافة إلى تيسير التعاملات والإجراءات على المواطنين.

محافظ الجيزة يفاجئ موظفى حى العمرانية

جولة محافظ الجيزة بديوان عام حى العمرانية

جولة محافظ الجيزة بديوان حى العمرانية