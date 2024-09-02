ضبط شركة تمارس أعمال النصب على المواطنين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط مباحث تصاريح العمل القبض على شخصين أسسا شركة بدون ترخيص بالجيزة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

المتهمان أعلنا عن ناشطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى لجذب راغبى السفر للعمل بالخارج للنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة وضبط مالكيها وعثر بحوزتهما على (عدد من جوازات السفر خاصية بالمواطنين - عدد من العقود للعمل بالخارج – جهازى "لاب توب، تابلت" يحتويان على أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامى - مبلغ مالى "من متحصلات التعامل مع راغبى العمل بالخارج"- مجموعة من الإعلانات المُعدة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى).