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الصحة: منظومة التأمين الصحي الشامل ستغطي الجمهورية في 2030

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك اتجاه من الدولة لتطوير 30 مستشفى الفترة المقبلة، مضيفًا أنه بحلول عام 2030 ستكون منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أنه بعد إقرار منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، الدولة تسعى لتطبيق المنظومة بشكل كامل في كل محافظات الجمهورية تباعًا.

وعن مبادرة فيروس سي، أشار إلى أن المبادرات الرئاسية في هذا الملف ساعدت في القضاء على فيروس سي، وتحقق إنجاز كبير بفضل القيادة السياسية المصرية في هذا الشأن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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