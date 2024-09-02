مستشار الرئيس للصحة يحسم قضيتى نواقص الأدوية وجدري القرود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، تفاصيل آخر تطورات مرض جدرى القرود، مشيرًا إلى أن المرض حتى الآن لم يصل لمرحلة الوباء.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامى "سيد على"، على فضائية الحدث اليوم، مساء الاثنين، أن هناك زيادة في عدد الحالات في بعض دول العالم، موضحًا أن مرض جدري القرود معدي.

وأكد أن وسائل العدوى تأتى عن طريق الاحتكاك المباشر إضافة إلى الاتصال الجنسي غير الطبيعي، مشيرًا إلى أن أعراضه هو ارتفاع في درجات الحرارة والطفح الجلدي العرض الأكثر وضوحًا.

وفى سياق متصل عن أزمة نواقص الأدوية، أكد أنه يتم توافرها بشكلٍ تدريجى إضافة إلى إنتاج الشراكات وإحضار كثير من الأدوية المستوردة، لافتًا إلى أنه يتم حاليا حل الأزمة وخلال الفترة القادمة ستنتهي أزمة نقص الأدوية تدريجيا.

وعن ارتفاع أسعار الأدوية، وجه بضرورة زيادة الإنتاج المحلى لتقليل التكلفة إضافة إلى توطين شديد لصناعة الدواء، مؤكدًا أن هناك مشروع قومي كبير للإنتاج المحلي ومكوناته من الأدوية فى مصر.