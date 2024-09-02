لمواجهة السرقة.. خبير طاقة يُطالب بتخصص أعمدة كهرباء وعدادات كودية للباعة الجائلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

طالب الدكتور سامح نعمان الأستاذ بكلية الهندسة و خبير الطاقة المتجددة، بوضع عداد كودي للباعة الجائلين بالشوارع، لتقنين استخدامهم للكهرباء، عبر أعمدة مخصصة لهم، بدلًا من شد وصلات كهرباء وسرقتها.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري" على ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حال تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.

وكثّفت وزارة الكهرباء من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار.

ودعت المواطنين بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام، وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ"رفع الدعم التمويني عنهم".