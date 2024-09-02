أشاد بالقرارات الحكومية.. خبير طاقة عن سارقي الكهرباء: "حرامية ويستحقون العقاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذر الدكتور سامح نعمان الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، من سرقة التيار الكهربائي، مشددًا على أنها مُحرمة ومُجرمة في كل دول العالم.

وأشاد خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري" بقرار الحكومة وإجراءاتها في مواجهة "سرقة الكهرباء" باتخاذ قرارات بـ"إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين"، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى، مطالبًا بضرورة تغريم سارقي الكهرباء بالدفع بأثر رجعي، بجانب الغرامة، مضيفًا: "اللي بيسرق حرامي، ويستحق العقاب، ولا يوجد ظلم عليهم حال تطبيق العقوبة".

وشدد الدكتور سامح نعمان، على ضرورة تعميم العدادات الذكية لمواجهة عمليات السرقة للتيار الكهربائي، مشيرًا إلى أنه حالة تعميمها سيكون اكتشاف سارقي التيار أمر سهل كثيرًا.