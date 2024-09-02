أجواء حارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا.

كما توقعت فرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد.

بخصوص درجات الحرارة غدا الثلاثاء القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

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