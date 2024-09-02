الجرافات تواصل الهدم.. أحدث 37 صورة من إزالات مصر الجديدة لفتح محور مروري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى محمد عبد الوهاب، رئيس حي مصر الجديدة، زيارة لمتابعة أعمال الإزالات الجارية في شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة بنطاق الحي.

وتتضمن أعمال الإزالات، تنفيذ أعمال هدم لعدد 72 عقارًا ضمن المرحلة الثالثة من مراحل الإزالات بالمنطقة.

وتأتي أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع تطوير شارع حسين كامل سليم، في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع، نظرًا لأهميته، حيث يعد مدخلًا ومحورًا حيويًا يربط شرق القاهرة بطريق السويس، وسيسهم تطويره في انفراجة مرورية.

وفي الوقت نفسه يواصل حي مصر الجديدة، صرف تعويضات المرحلة الثالثة من الإزالات للعقارات المستهدفة ضمن هذه المرحلة.