نتانياهو في أزمة.. سمير فرج يكشف دور إسرائيل في تمويل حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في أزمة كبيرة، بسبب مقتل 6 أسرى، والذين من بينهم واحد أمريكي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن نتنياهو متهم بوقف السلام، ومعارضة وقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي خسارة الرهائن.

وتابع قائلا: "كلنا عارفين أن حماس كل شهر كان بيجيلها 30 مليون دولار في شنط من قطر، وبيتم نقلهم بطائرات قطرية في تل أبيب، وتأخذها سيارة من الجيش الإسرائيلي توصلها إلى حماس كما هما وذلك بموافقة إسرائيل».

وأكد أن إسرائيل تريد إحداث انشقاق في الحكومة الفلسطينية، وكانت تدعم حماس في فترة من الفترات لزيادة حجم الانقسام بينها وبين الحكومة الفلسطينية، وحاليًا عدد عناصر حماس في غزة لا يتجاوز 50 ألفًا.

وأوضح أنه منذ تولية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم غلق جميع الأنفاق والمعابر الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وتم إنشاء مدينة رفح الجديدة بدلاً من المدينة القديمة.