شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، تحت شعار " بكرة أحلى بينا "، والتي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، وذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسفير دولة بيلاروسيا, ولفيف من ممثلي الوزارات والسفارات المشاركة والشخصيات العامة.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث السنوي المهم الذى تحتضنه مصر لسبع سنوات تحت رعاية كريمة من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونقلت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحضور تحية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واعتذارها عن عدم الحضور، وتطلعها إلى انطلاق هذا المهرجان باهتمام شديد.

وأكدت صاروفيم أن النسخة الثامنة من الملتقى تعد نافذة كبيرة على ما وصل إليه العالم من أحدث أشكال الإبداع لذوي الإعاقة؛ حيث تمنحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم من خلال الفنون المختلفة التي تعكس مواهبهم الفريدة، وبما يسهم في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فأصبح المهرجان جاذباً لكل المبدعين، والدليل على ذلك مشاركة 48 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويقف وراء هذا الجهد مؤسسة مصرية رائدة هي مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة الدكتورة سهير عبد القادر؛ هذه المؤسسة الشابة التي تضخ فنها في شرايين الأمل لهؤلاء القادرون باختلاف، والتي تعمل على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الفن.

وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بإلقاء هذه الدورة الضوء على طيف التوحد الذي يحظى باهتمام كبير من وزارة التضامن الاجتماعي، وأصبح طبقًا للقانون المصري فئة خاصة، ولم يعد ضمن ذوي الإعاقات الذهنية، موضحة أن عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم استخراجها لأشخاص مصابين باضطراب طيف التوحد 12,266، وتمتلك الوزارة مركزاً نموذجياً لرعاية وتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد بمجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس والتابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أحد كيانات الوزارة والذى يخدم 200 ابن من أصحاب طيف التوحد.

وأوضحت صاروفيم أن مصر شهدت في العشر سنوات الاخيرة؛ طفرة في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثلت فى صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛ إيماناً من الدولة المصرية بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عاماً للإعاقة، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل، الدمج بالعمل والفن والثقافة والرياضة ؛ فتعمل الوزارة الآن من خلال مبادرة "أحسن صاحب" لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة 10 آلاف متطوع في 24 محافظة على مستوى الجمهورية، وترعى الوزارة عدداً من الأعمال الفنية التي تهتم بذوي الإعاقة مثل مسلسل ليه لأ، ومسلسل حالة خاصة، وبرنامج العباقرة للقادرين باختلاف، مع أعمال فنية ومسرحية تهتم بطرح قضايا حقيقية عن ذوي الإعاقة وحياتهم، فضلا عن الاهتمام بتأهيل الرياضيين منهم لتمثيل مصر في البطولات المحلية والعالمية.

وعلى مستوى شمولهم بالحماية الاجتماعية؛ يتم تقديم دعم للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1.2 مليون شخص من خلال برنامج "كرامة" بتكلفة إجمالية 9.8 مليار جنيه سنويًا، وتم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، كما تم اتخاذ عدة قرارات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة،

في نهاية كلمتها اكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى على أن الفنون هي أحد أهم منجزات البشر، وأحد الأدوات المهمة في تطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، وتعد مدخلا حقيقيا لتنمية قدرات ذوى الاعاقة، حيث تحقق الفنون الدمج دون تمييز فى عالم له لغة واحدة هى الحب والجمال واكتشاف القدرات الإبداعية.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، شهدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون كما شاركت في تكريم عدد من الحضور المشاركين في الفعالية.