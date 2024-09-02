شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السعودية تستعرض أحدث حلولها في مجالي الصيانة والتدريب بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مجموعة السعودية في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 والذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر في مطار العلمين الدولي بمشاركة العديد من الشركات العالمية والخبراء والمؤثرين في قطاع الطيران، وتستعرض من خلاله أحدث الحلول المساهمة في إثراء صناعة النقل الجوي خاصة في مجالي صيانة الطائرات والتدريب المتقدم على الطيران.

جناح مجموعة السعودية في المعرض يشهد مشاركة كلٌ من شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران والتي تقدم خدمات للعملاء الإقليميين والعالميين من خلال شبكة تضم أكثر من 100 موقع حول العالم وتوفر خدمات شاملة لصيانة وإصلاح الطائرات فيما ستوفر الشركة من خلال التشغيل الكامل لقرية الصيانة في عام 2025؛ بيئة مثالية لجذب الشركات العالمية لإنشاء فروعها وتقديم خدماتها المتطورة ضمن مرافقها، إلى جانب أكاديمية السعودية الرائدة في مجال التدريب المتقدم على الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تملك 22 جهاز تشبيهي ثابت ومتحرك وما يعزز كفاءة وجودة برامجها التدريبية هو حصولها على اعتمادات من المنظمات والمصنّعين العالميين لإجراء مختلف أنواع التدريب لخدمة العملاء المحليين وعلى مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن يشهد جناح مجموعة السعودية توقيع العديد من الاتفاقيات للشركتَين التابعتَين لها بهدف توسيع نطاق الشراكات بما يساهم في تحقيق المستهدفات الرامية إلى زيادة عملائهما في ظل الخبرات والإمكانيات في مجال تقديم خدمات الصيانة والتدريب الأمر الذي يعزز مكانة وريادة المملكة في قطاع الطيران لاسيما وأن هذا القطاع الحيوي يعد أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإلى جانب ذلك فستحرص المجموعة على استثمار الحدث لعقد اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع العديد من الشركات المصنّعة وشركاء الصناعة بما يمهّد لمزيد من التعاون مستقبلاً.

ويشارك في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء نخبة من الشركات المصنعة للطائرات وموردو الإلكترونيات ومنظمات البحث والتطوير في قطاع الطيران، كما سيستمتع الزوّار بمشاهدة عروض الطيران اليومية بمشاركة الطائرات المدنية والعسكرية.



