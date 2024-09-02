شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن عن ضخ كميات جديدة من الأصناف بالصيدليات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

FORXIGA FILM C.TABS 10MG , VASCON DROPS 1% 15ML, SUPRAX CAPS 400MG , NEVILOB TABS 5MG 21, FLATIDYL TABS

وللاطلاع على #قائمة_الأدوية التي تم تعزيز كمياتها اضغط على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/3h9r659w

كما يمكنكم معرفة #المثائل_والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط التالي:

‏http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/

إذا كان لديكم أي استفسارات، يرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301.

أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الاستفسار-عن-توافر-المستحضرات-الدوائية/

وستقوم الهيئة بالمشاركة بالتحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات المهمة تباعاً.

