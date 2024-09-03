"عرفت أخويا من رأسه بعد ما قطعوه 5 حتت".. النيابة تحقق في العثور على أشلاء عامل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – رمضان يونس:

أمرت نيابة أوسيم الجزئية بنيابة شمال الجيزة الكلية، بإجراء تحليل الحمض النووى (DNA)، لجثة شاب عُثر على أجزاء من أشلائها وكانت عبارة عن 5 أجزاء آدمية داخل جوال بلاستيك مختلطة بأسمنت، ومُلقاه في رشاح.

كما أمرت النيابة بأخذ عينة دماء من شاب بعد أن أكد التعرف على هوية المجني عليه وأدعى أنه شقيقه ومطابقتها عينة الدم مع العينة المأخوذة من الأشلاء.

فيما تحفظت النيابة العامة على الأشلاء المعثور عليها في الرشاح على أطراف إحدى قرى أوسيم، داخل ثلاجة الموتى بمصلحة الطب الشرعى في زينهم بالقاهرة، لحين ورود نتيجة التحليل بتضاهي عينة الدم من عدمه.

كان قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من "عمرو" يفيد بتغيب شقيقه "كريم" (عامل خردة)، عن المنزل أسبوعين، وتلقيه رسائل منه مُفادها بأن شريكه "أمير" يحاول التخلص منه بسبب مطالبة العامل شريكه برد مبلغ مالي 20 ألف جنيه كان قد اقترضها منه لشراء تروسيكل: "كان ليه فلوس و عايزها".

"عمرو" شقيق العامل والمُبلغ، قال أمام رجال المباحث إنه تلقى إتصال هاتفي بعد إختفاء شقيقه يخبره المتصل في مكالمته:" أنا برئ من دم أخوك!" مُتهمًا شقيقه الذي يدعى "أمير"، وحماته وزوجته بقتل عامل الخردة: "أخويا أمير ونسايبه ومراته خلصوا على أخوك".

رواية المُتصل أكدتها تحريات مباحث القسم، بعد أن قدم الأخ ما يفيد بأن شقيقه قُتل على يد شريكه ، قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة، وعقب العثور على جثمان العامل أشلاء في أجولة بلاستيكية مُلقاة في الرشاح؛ أكد شقيق المجني عليه:" عرفت أخويا من رأسه .. وكان مقطع في شكاير رز ومكرونة 5 حتت".

وكلفت النيابة المباحث بإجراء تحريات دقيقة عن الحادث، في الوقت الذي يتم فيه التحقيق مع المتهمين لكشف ملابسات الواقعة.