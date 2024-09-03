9 سبتمبر.. الحكم على المتهمين بسرقة محل أميرة الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس :

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين ، حجز مُحاكمة المتهمين بسرقة محل مجوهرات «أميرة الذهب» بأكتوبر إلى جلسة 9 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات نيابة أول وثاني أكتوبر تفاصيل سرقة محل أميرة الدهب، أنه سبق اتهامه لهؤلاء المتهمين في جرائم سرقة محلات الذهب، حيث إن المتهمين سرقا محل "هـ" الشهير في أكتوبر، وكذا محل آخر شهير باسم "ز" في أكتوبر قبل سرقة أميرة الذهب.

وتابعت التحقيقات التي أجرتها النيابة في أكتوبر، أن المتهمين على مدار شهر قاموا بسرقة غويشة من كل محل، وبيعها مقابل 40 ألف جنيه ثم سرقة غويشتين ذهب من محل أميرة الذهب وبيعها بـ 96 ألف جنيه.