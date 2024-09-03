"هشام" يطلب تطليق زوجته: "طلعت مدربة أسود.. وبتهددنى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم"هشام.ف"، 30 سنة، سائق تاكسي، برفع دعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها تطليق زوجته، مبرراً طلبه: "طلعت شغالة فى سيرك ومدربة اسود".

يقول الزوج فى دعواه التى حملت رقم 1005 لسنة 2023، إنه تزوج من السيدة التى قام بترشيحها شقيقه الأكبر، وبعد التعارف وجدتها بشوشة ومحترمة وتمت الزيجة خلال شهر فقط، وكان إنجاز الزيجة في ذلك الوقت القصير بناء على طلب والدي بعد تعرضه لوعكة صحية".

يكمل الزوج حديثه لـ "مصراوى": تزوجتها ولم أعلم بعملها قبل الزواج ، وخلال التحدث سوياً علمت بأنها كانت تعمل بسيرك ومر الموضوع بشكل عابر، ولم نتحدث فيه نهائياً بعد ذلك، وعشنا بشكل طبيعي، حتى ظهرت صديقتها بالعمل.

يشكو الزوج زوجته بعد مرور سنة على الزواج قائلاً: "بعد ظهور صديقتها "روان" ، اقنعتها بالنزول لعملها، لشعورها بالملل خلال جلوسها بالمنزل، تشاجرنا لرفضى الموضوع، خرجت لمنزل أهلها للضغط علي حتى أقوم بتنفيذ رغبتها؛ لكنى رفضت وفوجئت بنزولها للعمل بالفعل ولكن المفاجأة أنني اكتشفت أنها " مدربة أسود".

ويستطرد الزوج: "شعرت أنني لن استطيع البقاء معها وأنني لن أتمكن من السيطرة عليها ، حاولت الطلاق بالود لكن قامت بتهديدي ، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن".