"تمريض وافتخر".. تفاصيل اختيار 14 زيًا للتمريض في جميع التخصصات بالمستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الطنيني:

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل اختيار 14 زيًا مختلفًا للتمريض داخل أقسام المستشفيات والوحدات.

وأضافت "كوثر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الزي سيتم كتابه عليه شعار "تمريض وافتخر"، بشكل مميز، لافتة إلى أن زي التمريض تم استقاء بعضًا من تجاربها من دول مثل إسبانيا وكندا، ومن مستشفى 57357 في مصر، وبهية ومجدي يعقوب للقلب.

وأشارت إلى أنه هناك زيًّا خاص بتمريض الأطفال حديثي الولادة مناسب لهم، وكذلك زي لتمريض الرعاية المركزة، وآخر لتمريض غسيل الكلى، وآخر لتمريض العمليات وغير ذلك.