70 % من الإثيوبيين بدون كهرباء.. خبير يكشف مفاجأة بشأن المنافع الاقتصادية من سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن المكتسبات الاقتصادية لإثيوبيا التي تحققت من سد النهضة.

وأوضح "شراقي"، لمصراوي، أن الشعب الإثيوبي لم يستفد أو يشعر بأي تحسن في أوضاعه المعيشية من مشروع سد النهضة الذي تم تدشينه منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا في الكهرباء ومياه الشرب داخل إثيوبيا و70% من الإثيوبيين بدون كهرباء.

وتابع: "سد النهضة يقع في منطقة منخفضة ما بين 640:500 متر من مستوى سطح الأراض مما جعل الأمر صعب في استغلال تلك المياه في الزراعة أو الشرب أو التنمية الاقتصادية المنشأ من أجلها".

وعن الكهرباء التي يتم توليدها من السد، قال شراقي إن كميات الكهرباء التي تم توليدها لم يستفد منها الشعب الإثيوبي على الإطلاق وتم تصديرها للخارج بمبالغ توازي تكلفة توليدها، موضحًا أن نقلها من سد النهضة للتجمعات السكنية الإثيوبية مسألة معقدة للغاية.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في يوليو الماضي عن بدء الملء الخامس لسد النهضة ومن المقرر أن ينتهي في 12 سبتمبر الجاري

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