شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: حملات على الأسواق لمواجهة الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

تكثف محافظة الجيزة، حملاتها الرقابية على الأسواق لمواجهة الغش التجاري والتلاعب فى الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وأيضًا التوسع في إنشاء شوادر ومنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير السلع للمواطنين بكميات كافية وبأسعار مناسبة لتوفير احتياجاتهم وتخفيف العبء عنهم.

وكشف التقرير الأخير الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية التي شنتها مباحث التموين لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن، عن ضبط 2221 قضية تموينية، بقطاع المخابز ومجال البدالين التموينين والمحال العامة والغش التجاري والمواد البترولية.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة على إقامة معارض ومنافذ سلعية دائمة وثابتة على مدار العام بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق للتصدي للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبه لهم.