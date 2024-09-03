شكرا لقرائتكم خبر عن شركات وزارة التموين توفر السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية في معرض "أهلا مدارس" المقرر افتتاحه بمدينة نصر يوم 5 سبتمبر الجاري، حيث توفر شركات الوزارة السلع الغذائية، بالإضافة إلى طرح العارضين وكبرى الشركات المنتجة كل مستلزمات العام الدراسي الجديد من " أدوات كتابية وملابس جاهزة، وزى مدرسى والأحذية والمنتجات الجلدية والحاسب الآلى والمواد الغذائية "، وغيرها من السلع التى تحتاجها الأسرة المصرية والخاصة بالموسم الدراسي الجديد .

كما سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة بجانب المعارض الفرعية فى المدن والمراكز على مستوى محافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين، إضافة إلى المعرض الرئيسي المقرر إقامته بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.