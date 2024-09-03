حدث في منتصف الليل| ضخ كميات إضافية من الأدوية المهمة.. وموعد صرف تعويضات متضرري المحاور المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يأتي:

جدل ومناقشات بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية بعنوان "الحبس الاحتياطي بين التشريع والممارسة" حالة من الجدل والمناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة نواب وقيادات حزبية وحقوقية و خبراء وكتاب صحفيين.

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بعد زيادتها 20%.. موعد صرف تعويضات متضرري المحاور المرورية بالجيزة

تواصل وزارة الإسكان، أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة على قدم وساق، حيث يُعد أحد أهم المحاور المرورية الرابطة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية والقوس الشمالي للطريق الدائرى بمنطقة منشأة البكاري بطول 4 كم

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أبرزها الضغط والقلب.. هيئة الدواء: ضخ كميات إضافية من الأدوية المهمة بالسوق المحلي

أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزها أدوية الضغط والقلب والأورام والمضادات الحيوية.

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أجواء حارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد

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الصحة: منظومة التأمين الصحي الشامل ستغطي الجمهورية في 2030

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك اتجاه من الدولة لتطوير 30 مستشفى الفترة المقبلة، مضيفًا أنه بحلول عام 2030 ستكون منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات.

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مدبولى يشارك منتدى التعاون الصيني - الأفريقي "فوكاك"

أكدت قناة إكسترا نيوز أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيشارك في منتدى التعاون الصيني - الأفريقي "فوكاك".

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"تشريعية النواب" تكشف تفاصيل آخر تطورات قانون الإجراءات الجنائية

كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، تفاصيل أخر تطورات قانون الإجراءات الجنائية.

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