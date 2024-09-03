أزمة المخيمات في الحج 2024.. الشركات السياحية تحت الضغط لتعويض "الحجاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بموسم الحج السابق وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن حجاج السياحة تضغط على الشركات وتطالب بحقوقها، واسترداد قيمة الخدمات التي لم يتم تنفيذها خلال المناسك، وذلك فيما يتعلق بأزمات المخيمات والقصور في الخدمات التي حدثت خلال موسم الحج 2024.

وأضاف السيسي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يصدر أي تعليق من البعثة الرسمية للحج بشأن التعويضات، قائلاً: "البعثة الرسمية ناقشت وبحثت موضوع تعويض الحجاج بعد انتهاء الموسم، لكن حتى الآن لم يصدر أي شيء جديد."

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أنه حتى الآن لم يصدر أي خطاب رسمي أو بيان من الجهات المسؤولة عن الحج السياحي لعام 2024 بشأن تعويض الحجاج.

وكانت مصادر، كشفت لمصراوي في تصريحات خاصة، أن شركة رحلات ومنافع السعودية لم تُقدم للحجاج الوجبات يوم عرفة ومنى، وكانت هناك أعطالًا بالتكييفات ونقصًا بالخدمات، على عكس المتفق عليه مع الشركة.

وأكدت المصادر، أن الحج السياحي شهد عددًا من المشاكل في المخيمات هذا العام من جانب شركة رحلات ومنافع السعودية.

وأوضحت أن المساحات المخصصة لحجاج السياحة كانت صغيرة، حيث استلم بعض المطوفين 90 سم فقط لكل حاج، بينما استلم البعض الآخر متر واحد لكل حاج، والأفضل استلم المخيمات بمساحة 1.1 متر لكل حاج.

وأشاروا إلى أنه نتيجة لضيق المساحات، لم تكن هناك مولدات كهربائية كافية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات، والتأثير على جودة الوجبات المقدمة للحجاج وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى انخفاض عدد الحمامات والخدمات الأخرى، وأجهزة التكييف كانت تتعطل لأكثر من أربع ساعات.

وأكملوا: الحاج المصري واجه صعوبات في أيام التشريق الثلاثة.