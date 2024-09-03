تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن موعد تغيير الساعة في مصر وانتهاء التوقيت الصيفي والبدء في تطبيق التوقيت الشتوي.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، موعد تغيير الساعة في مصر وبدء تطبيق التوقيت الشتوي.

وبدء العمل بالتوقيت الصيفي منذ يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الماضي، ويستمر التوقيت الصيفي 2024 وفقًا لـ"مجلس الوزراء" لمدة 6 أشهر حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي عن التوقيت الشتوي المتبع.

وبشأن موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر، فإن التوقيت الشتوي سيبدأ في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم.

ويوافق الخميس 31 أكتوبر 2024 القادم، موعد نهاية التوقيت الصيفي في مصر وبدء تطبيق التوقيت الشتوي، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة في التوقيت الشتوي 2024.