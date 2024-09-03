"قوى النواب" تُطالب بتعميم معرضي "أيادي مصر"و "صنع في القليوبية" بمختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الحكومة بصفة عامة ومن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية تعميم معرضي " أيادى مصر" و"صنع في القليوبية"، بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكدت "درويش"، أن تعميم هذين المعرضين بجميع المحافظات يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

وأوضحت أن هناك العديد من الصناعات داخل مختلف المحافظات التي تحتاج إلى دعم ومساندة وهذا يتطلب من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية إعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار الصناعي داخل محافظاتهم.