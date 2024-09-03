شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات طلب توثيق شهادات الميلاد والوفاة المستخرجة من مكاتب الصحة والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة الصحة إجراءات طلب توثيق شهادات الميلاد والوفاة "مواليد مصر" المستخرجة من مكاتب الصحة ، وحددت المستندات المطلوبة على النحو الآتى:



أصل الشهادة المطلوب توثيقها (الميلاد/الوفاة) المستخرجة من مكاتب الصحة معتمدة من مديرية الشؤون الصحية التابع لها مكتب الصحة.

شروط الحصول على الخدمة:

∙ أحضار المستندات المطلوبة

∙ أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الأولى أو مفوض من السفارة إلى إدارة التراخيص الطبية

. مصاريف الخدمة 20 جنيها