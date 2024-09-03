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تعرف على إجراءات طلب توثيق شهادات الميلاد والوفاة المستخرجة من مكاتب الصحة

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 04:00 ص

حددت وزارة الصحة إجراءات طلب توثيق شهادات الميلاد والوفاة "مواليد مصر" المستخرجة من مكاتب الصحة ، وحددت المستندات المطلوبة على النحو الآتى: 

 
أصل الشهادة المطلوب توثيقها (الميلاد/الوفاة) المستخرجة من مكاتب  الصحة معتمدة من مديرية الشؤون الصحية التابع لها مكتب الصحة. 

شروط الحصول على الخدمة: 

∙ أحضار المستندات المطلوبة 

∙ أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الأولى أو  مفوض من السفارة إلى إدارة التراخيص الطبية 

. مصاريف الخدمة 20 جنيها

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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