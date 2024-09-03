- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات طلب توثيق شهادات الميلاد والوفاة المستخرجة من مكاتب الصحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 04:00 ص
حددت وزارة الصحة إجراءات طلب توثيق شهادات الميلاد والوفاة "مواليد مصر" المستخرجة من مكاتب الصحة ، وحددت المستندات المطلوبة على النحو الآتى:
أصل الشهادة المطلوب توثيقها (الميلاد/الوفاة) المستخرجة من مكاتب الصحة معتمدة من مديرية الشؤون الصحية التابع لها مكتب الصحة.
∙ أحضار المستندات المطلوبة
∙ أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الأولى أو مفوض من السفارة إلى إدارة التراخيص الطبية
. مصاريف الخدمة 20 جنيها
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز