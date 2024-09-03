شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. القائمة الكاملة للكليات والشعب الجديدة بتنسيق جامعة الأزهر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة الأزهر عن إعلان فتح تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكلياتها للعام الدراسى 2024-2025، حيث من المتوقع فتح باب التسجيل مطلع الأسبوع القادم، وبعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثانى، وينفرد الخليج 365 بنشر الكليات والشعب المضافة للتنسيق هذا العام..

وحصل الخليج 365 على القائمة الكاملة للكليات المضافة لدليل كليات جامعة الأزهر وذلك على النحو الآتى:

- "تعديل اسم" التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام إلي كلية الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة انتظام.

- "تعديل اسم" التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعبه الخدمة الاجتماعية انتظــام الي كلية الخدمة الاجتماعية بنين بالخانكة فصول تفهنا الاشراف انتظام.

-"تعديل اسم" الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام انتظــام إلي كلية الاعلام بنات القاهرة انتظام.

- إضافة رغبة جديدة بأسم كلية اللغة العربية بنين جرجا شعبة التاريخ والحضارة انتظام واضافتها ضمن رغبات "علمي وأدبي بنين قبلي".

- إضافة رغبة جديدة بأسم اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الاسلامية باللغة الصينية انتظــام وإضافتها ضمن رغبات علمي وادبي بنين منطقة القاهرة و بحري وقبلي.

- إضافة رغبة جديدة بأسم كلية العلوم بنات القاهرة فصول اسيوط انتظام وإضافتها ضمن رغبات "علمي بنات منطقة القاهرة وبحري وقبلي".

- إضافة رغبة جديدة بأسم كلية التربية بنات القاهرة شعبة التربية الفنية انتظام وإضافتها ضمن رغبات "علمي وأدبي بنات منطقة القاهرة وبحري وقبلي".

- إضافة رغبة جديدة بأسم كلية التربية بنات القاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام وإضافتها ضمن رغبات "علمي وادبي بنات منطقة القاهرة وبحري".

- إضافة رغبة جديدة بأسم كلية التربية بنين اسيوط شعبة التعليم الاساسي انتظام وإضافتها ضمن رغبات "علمي وأدبي بنين منطقة قبلي فقط".

- إضافة رغبة جديدة باسم كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات القاهرة شعبة القراءات انتظام وإضافتها ضمن رغبات "علمي وأدبي بنات منطقة القاهرة وبحري و قبلي".