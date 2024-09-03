تصل لـ 25%.. الزراعة تطرح حلاوة المولد بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكدت الدكتورة منال إبراهيم المشرفة على منافذ بيع المواد الغذائية بوزارة الزراعة، أن الوزارة ستطرح حلاوة المولد النبوي الشريف عبر منافذها الرئيسية بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، بأسعار مخفضة وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين ومشاركتهم فرحة المولد.

وأوضحت "إبراهيم"، خلال تصريحاتها لمصراوي، أن نسبة التخفيض على حلاوة المولد المقرر طرحها بمنافذ وزارة الزراعة تصل إلى 25% مقارنة بالأسواق الخارجية، مشيرة إلى أنواع الحلويات متنوعة وستكون في متناول الجميع.

وبسؤالها عن موعد طرح الحلوى بالمنافذ التابعة للوزارة قالت إبراهيم: "أنتهينا من كافة الإجراءات اللازمة وسنبدأ ضخها وعرضها بالمنافذ بداية الأسبوع المقبل".

جاء ذلك بعد تداول أنباء عن عدم طرح وزارة الزراعة لحلاوة المولد خلال موسم الاحتفال بالمولد النبوي 2024 .

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