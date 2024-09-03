الليلة بـ146 جنيهًا ومكيفة أمام الشاطئ.. 28 صورة لأرخص شقة في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن أفضل عروض الفنادق والشاليهات والشقق خاصة في شرم الشيخ، حيث تُعد أفضل المقاصد السياحية في مصر.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، تفاصيل أرخص شقة في شرم الشيخ، وفق موقع "بوكينج"، كما يلي:

أرخص شقة في شرم الشيخ Juliee House-Criss Resort-Naama Bay

- تقع على بعد 1.1 كم من شاطئ خليج نعمة.

- مكان إقامة يوفر صالة مشتركة وحديقة ومكتبًا للاستقبال يعمل على مدار الساعة لراحة الضيوف.

- تتميز بعض الوحدات بأنها مكيّفة، وتحتوي على شرفة ومنطقة لتناول الطعام ومنطقة جلوس مزودة بتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية.

- إطلالات على البحيرة ومطبخًا مجهزًا بالكامل وحمّامًا مشتركًا مع بيديت.

- تضم الشقة مسبحًا داخليًا.

- تتوفر خدمة استئجار الدراجات والسيارات في شقة " Juliee House.Criss Resort-Naama Bay".

- تشمل المعالم السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من مكان الإقامة المركز الدولي للمؤتمرات - فنادق جولي فيل ومركز جنينا سيتي للتسوق ومطعم هارد روك كافيه في خليج نعمة.

- يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب حيث يقع على بعد 11 كم.

- يوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

- يبدأ سعر الليلة من 146 جنيهًا ويصل إلى 1556 جنيه.