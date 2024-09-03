شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيفيا والان مع تفاصيل الخبر

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، غدًا الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024، ملتقى توظيفيًا بمقر الجهاز، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، لإتاحة فرص عمل للشباب بإحدى الشركات، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة وشروط التقديم على النحو التالي:

-كاشير (مؤهل عال - السن من 21 : 38).

-بائع حلوى (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).

-مقدم طلبات (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).

-أفراد أمن (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).

-مساعد شيف (مؤهل متوسط - السن من 21 : 38).

-مندوب توصيل (يجيد القراءة والكتابة - السن من 18 : 45).

-عمال خدمات (لا يشترط المؤهل - السن من 18 : 45).

-شيف فطائر شرقي (يجيد القراءة والكتابة - السن من 21 : 45).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب، إلى أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".

وفي سياق متصل، كشف الجهاز عن توافر فرص عمل أخرى (أفراد أمن بكلية تربية رياضية بنين بشارع فيصل، وكلية تربية رياضية بنات بجانب برج القاهرة) للطلبة والخريجين بإحدى شركات الأمن والحراسة.

وأوضح شروط التقديم على الوظائف المطلوبة، على النحو الآتي: (المؤهل بداية من محو أمية للطلبة والخريجين - سن التقديم من 18 حتى 55 سنة - التقديم للذكور فقط - وجود موقف واضح من التجنيد - فترة العمل 12 ساعة و 4 فترات راحة).