شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بضبط مافيا الاستيلاء على أموال المواطنين عبر السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام صفحات إلكترونية وهمية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام صفحات إلكترونية وهمية.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام صفحات إلكترونية وهمية، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام صفحات إلكترونية وهمية.